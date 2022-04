Fiorentina, torna di moda Belotti: Commisso ci riprova

La Fiorentina sarebbe ritornata in corsa per Andrea Belotti: il giocatore piace molto a Commisso e l'Europa potrebbe aiutare nella trattativa

La Fiorentina sarebbe tornata alla carica per Andrea Belotti. Si apre così un nuovo scenario per il centravanti del Torino, che a giugno potrebbe lasciare il capoluogo piemontese per provare una nuova avventura. Il suo sogno sarebbe quello di giocare una competizione europea e la Fiorentina dell'ultimo periodo sembra avere le idee molto chiare di dove voler arrivare. Come scrive Tuttosport, i viola hanno a disposizione già due attaccanti: Cabral, che per il momento ha segnato solamente due gol e Piatek, che però al 99% dei casi non verrà riscattato.