Viola Park, via libera per le fognature. Adesso si accelera per finire a marzo

Semaforo verde anche per le fognature del Viola Park: la giunta di Bagno a Ripoli ha dato il via libera martedì dopo aver ricevuto, qualche giorno fa dalla Fiorentina, l’intera documentazione necessaria per portare avanti il cantiere sul fronte scarichi fognari. Come scrive La Nazione, appena sarà formalizzata la fideiussione a garanzia dei lavori pubblici, potranno essere forniti i permessi formali e partire con quei lavori ritenuti fondamentali dal club viola per ultimare il nuovo centro sportivo. Nelle scorse settimane il dg Joe Barone si era lamentato per la mancanza di uno dei passaggi ritenuti fondamentali per la realizzazione della nuova cittadella viola, che punta ad essere pronta per fine marzo.