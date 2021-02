Viola Park, si parte con la cerimonia di domani. Gli ultimi permessi in arrivo a giorni

E’ arrivata anche la comunicazione ufficiale: domani partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Dopo qualche ostacolo superato senza troppi problemi – rallentamenti dovuti a Covid e alle osservazioni della Soprintendenza – le tappe del percorso sono state rispettate velocemente per la gioia del presidente Commisso. In realtà la cerimonia, scrive La Nazione, avrà valore simbolico, perché mancano ancora alcuni permessi importanti; questione che, comunque, garantiscono dal Comune ripolese, sarà risolta nel giro di qualche giorno.