Viola Park, per i giocatori è il nuovo paradiso

Visita svolta con molta soddisfazione da parte della Fiorentina nella giornata di ieri al Viola Park. Presenti tutti, giocatori compresi

Come scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, come già sappiamo, c'è stata la visita di tutti al Viola Park, compresi giocatori e staff della Fiorentina. Erano tutti molto incuriositi e soddisfatti del progetto, del quale hanno chiesto anche molte informazioni. Tra una spiegazione e l'altra si sono anche scattati delle fotografie con la divisa di allenamento. Maglia che utilizzeranno proprio in quel luogo tra un pò di tempo, perché ancora sono solo campi, ma presto diventeranno il palcoscenico per cercare di far grande la Fiorentina. Ormai manca poco più di un anno alla fine dei lavori e molti l'hanno già immaginata stupenda. Quasi emozionato Vincenzo Italiano che, insieme a staff e squadra si è unito ai complimenti per il lavoro che sta venendo sempre più a galla.