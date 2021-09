Italiano vs Spalletti: il tecnico viola contro quello col viola nel cuore

I due allenatori si sfidano in un confronto tutto viola e pieno d'ambizione, nonostante la differenza di esperienza

Il tecnico viola e... quello che di viola ha un pezzo di cuore, ma siede sulla panchina azzurra del Napoli, prossimo avversario dei gigliati. In comune, Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti hanno il look e - molto più importante ai fini dei loro risultati - l'ambizione, la grinta e l'energia. La differenza, invece, la farà tutta l'esperienza. 44 panchine in A per Italiano, 488 per Spalletti, dieci volte tanto. Lo scatto in avanti di Italiano verso Firenze è un saggio delle idee chiare del tecnico siciliano. Altrettanto chiare quelle dell'allenatore di Certaldo, che ha voluto portare a scadenza naturale il suo accordo con l'Inter prima di imbarcarsi in una nuova avventura, fosse anche alla guida della sua Fiorentina, che lo ha cercato più volte. Spalletti, si chiede La Nazione, avrebbe accettato la sfida di Commisso altrimenti?