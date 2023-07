Viola Park: partite a porte chiuse e polemiche, cosa non funziona?

Come riporta La Repubblica le prossime due amichevoli contro Parma e Catanzaro saranno a porte chiuse per tifosi e giornalisti. Una decisione che ha fatto discutere sia i tifosi che la stessa dirigenza, con le due partite che saranno visibili soltanto su Dazn. Dopo il comunicato di Martedì delle tre associazioni del tifo - Accvc, Atf e Associazione Solo Viola - in cui si chiedeva di poter entrare soprattutto per la partita contro il Catanzaro visto il grande gemellaggio con la tifoseria calabrese, ieri il direttore generale Joe Barone ha dichiarato che la Fiorentina ha fatto tutto il possibile per avere i tifosi al Viola Park ma al livello di tempistiche si aspettavano qualcosa di più veloce e poi parla direttamente a chi ha la responsabilità sull'agibilità dello stadio del centro sportivo. Un modo di sollecitare chi di dovere a intervenire al più presto. La strada verso l'agibilità però resta tutt'altro che in discesa perché tale autorizzazione spetta alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco e non al Comune di Firenze o quello di Bagno a Ripoli. Il primo problema dello stadio "Curva Fiesole" è la via di uscita dal campo dei giocatori dallo stadio stesso di tremila posti, il percorso originario toccherebbe l'area destinata ai tifosi. Il secondo problema riguarda le recinzioni del mini stadio che essendo costituite da muri storici non modificabili danno la possibilità di vedere dentro il campo senza entrare nella struttura. Quanto al capitolo parcheggi, oggi sarà la giornata giusta per l'allestimento di quello provvisorio in Via Granacci. Infine il capitolo stadio Franchi. Le associazioni del Tifo e la società hanno ribadito di non volersi spostare dal Franchi durante i lavori di restyling, bocciando l’idea di stadio provvisorio da sedicimila posti al Padovani.