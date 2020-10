Viola Park, nella nuova casa viola si pensa ad uno spazio dedicato ad Astori e Rialti

Il Corriere dello Sport ci porta in viaggio verso il Viola Park, quella che sarà la nuova casa della Fiorentina. Un centro sportivo totalmente all’avanguardia, con 3.000 posti complessivi, oltre ad una mini Arena da 1.500 posti ulteriori. Dieci campi da calcio, una villa ristrutturata come corpo centrale e 18 mesi come tempistiche segnalate per tagliare ufficialmente il nastro. La Fiorentina, nella sua nuova casa, vuole continuare ad ospitare la memoria di Davide Astori e Alessandro Rialti, si valuta uno spazio da dedicare al capitano e al giornalista scomparsi.

Nasce il nuovo centro sportivo