Un anno dopo, nasce il Centro Sportivo. E sul nuovo sito c’è già una sezione dedicata

Il grande giorno è arrivato, e Rocco Commisso lo aspettava. Oggi sarà svelato il rendering del Centro Sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli, e come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, sul nuovo sito lanciato dalla società viola c’è addirittura una sezione dedicata al nascituro impianto. Oggi, insieme all’architetto Casamonti e al sindaco Casini, Commisso mostrerà quella che in un paio d’anni diventerà la casa unica dei colori viola. Dopo aver – quasi esattamente un anno fa – acquistato i terreni e aver trovato il giusto compromesso anche con la Soprintendenza, i 25 ettari di terreno individuati si trasformeranno in uno dei centri sportivi più grandi d’Italia, che ospiterà gli uffici e tutte le squadre, dalle giovanili alla femminile passando per la prima prima squadra. Una struttura che sarà in grado di coniugare rispetto per il paesaggio, funzionalità e avanguardia architettonica: più tardi tutti i dettagli.

C.S. BAGNO A RIPOLI, ECCO ALCUNE MODIFICHE