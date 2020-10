Oggi la presentazione del progetto per il nuovo centro sportivo: ecco alcune modifiche

C’è stato bisogno di un adeguamento per evadere le osservazioni della Soprintendenza, ma alla fine il progetto per il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli è sopravvissuto ed è pronto per essere presentato ufficialmente, stamani mattina alle 11 nella sala consiliare del Comune (diretta testuale su Violanews). Ci saranno Rocco Commisso, l’architetto Marco Casamonti e il Sindaco Casini. In sostanza, la Fiorentina ha dovuto rinunciare ad alcune edificazioni, privilegiando il colore verde degli spazi circostanti. Il Sovrintendente Pessina ha posto una serie di paletti che sono stati rispettati, a partire dalla rinuncia all’artificializzazione dei suoli fino a giungere al mantenimento degli annessi agricoli della villa. L’iter ha subito un rallentamento, ma grazie al lavoro dei tecnici non si è arrestato. Si parla ancora di 10 campi da calcio e varie facilities su una superficie di 25 ettari, del costo di 70 milioni di euro. Adesso c’è da superare indenni la seconda commissione consiliare, quindi il consiglio comunale darà il definitivo via libera con la variante urbanistica. Lo scrive La Nazione.