Viola Park, mercato e ritiro: Raffaele Palladino si è volatilizzato

Sono passati solo otto giorni dalla rapida comparsata durante la conferenza stampa di Pradè e Ferrari, una posa con la nuova maglia viola e qualche parole. Da lì in poi Raffaele Palladino si è volatilizzato, immerso nel suo nuovo quartier generale, il Viola Park. In questi giorni sta imparando a conoscere tutti gli angoli del suo nuovo 'impero' largo 40mila metri quadri. E sta soprattutto lavorando in concerto insieme all'alta dirigenza, Pradè in primis, in attesa dell'insediamento di Goretti, per costruire la nuova Fiorentina.