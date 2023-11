Viola Park, la Fiorentina corre ai ripari: ecco il parcheggio temporaneo

La Fiorentina corre ai ripari e, per evitare la sosta selvaggia in occasione degli eventi al Viola Park, realizzerà un parcheggio temporaneo adiacente al centro sportivo su dei terreni acquistati dal club la scorsa estate. Nell’area agricola, che si estende per alcuni ettari, si prevede di consentire la sosta a 490 auto, andando così a soddisfare le esigenze della capienza autorizzata per i mini-stadi per partite ed eventi. Il parcheggio di via Granacci, allestito in estate, non era sufficiente ad accogliere tutti i veicoli dei tifosi viola nelle occasioni che hanno registrato grande afflusso, ma per adesso non sarà smantellato. La proposta — come anticipato su Quiantella.it — è prevenuta al Comune a inizio ottobre. Sarà discussa in Consiglio comunale, verosimilmente a dicembre. Il parcheggio sarà provvisorio e per ottenere l’autorizzazione (con costi di allestimento ovviamente a carico del privato) saranno vietati tutti gli interventi che compromettano la permeabilità dei terreni, nonché la costruzione di manufatti. La nuova area di sosta potrebbe consentire di superare i limiti imposti per il pubblico che occupa gli spalti degli stadi Curva Fiesole e Davide Astori, da 1.500 si potrebbe salire a 2mila. La limitazione in vigore serve principalmente a contenere il traffico che si genera nell’area, soprattutto quando alla fine degli eventi i tifosi contemporaneamente salgono sui loro mezzi privati per far ritorno a casa, ma in caso di partite il sabato e la domenica, l’impatto sulla circolazione è moderato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.