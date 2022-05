Viola Park, Italiano e il 4-3-3: la ricetta per la Fiorentina che verrà

Ecco gli elementi principali per rendere grande il futuro della Fiorentina e dare il via ad un vero e proprio "Modello Viola"

"Modello Ajax", "Modello Barcellona", i paragoni si sono sprecati, ma la verità è che questa Fiorentina sta svolgendo un ottimo lavoro dal punto di vista del settore giovanile e adesso è arrivato il momento di dare una vera propria continuità per dare il via al "Modello Fiorentina". Come riportato dal Corriere Fiorentino, la crescita di una squadra deve andare di pari passo con quella delle sue strutture. Ecco quindi che il Viola Park è la base da cui bisogna partire per costruire una squadra solida e vincente. I giovani della Fiorentina potranno crescere e migliorare in un ambiente consono, uno dei migliori d'Europa, per prepararsi al calcio che verrà.

E nel futuro viola ci deve essere Italiano e il suo 4-3-3. Il lavoro di Aquilani ha evidenziato quanto la Fiorentina credi in questo progetto, cercando di far capire i concetti del modulo tanto amato dal tecnico ex Spezia fin dalla Primavera. Per non parlare poi, dei settori giovanili viola: è composto dall'80% da ragazzi toscani, e per il 36% da fiorentini. Ecco le basi di un lavoro destinato a diventare importante. Adesso si dovrà attendere solo il verdetto di Moena, dove verranno scelti i profili degni della prima squadra. Distefano e Bianco sono i maggiori indiziati, per un futuro nella Fiorentina di Italiano.