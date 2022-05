Il tesoro viola: credere nei giovani oggi, per vincere domani

La Fiorentina aveva e ha molti giovani interessanti. Vedremo se alcuni di essi faranno parte del futuro viola

Come riportato dal noto quotidiano, i giovani sono la risorsa più grande per una squadra. Con loro si può arrivare alla vittoria nel modo più semplice possibile. Ecco che fine hanno fatto i giocatori che sono usciti dai campi viola per lasciare un segno in questo calcio. Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sono i tre esempi più eclatanti. Tre giovani viola, tutti e tre finiti alla Juventus con annessa rottura con la città. Chi invece è rimasto come Sottil, Venuti e Ranieri (anche se in prestito a Salerno) sta cercando di dare il suo contributo all'impresa targata Italiano. Per il resto ci sono stati tanti giovani interessanti che hanno girato l'Italia senza mai però affermarsi: Dalla Mura e Ferrarini stanno concludendo le loro esperienze con Pordenone e Perugia. Lakti, Ghidotti e Meli sono divisi tra Lecco, Gubbio e Siena. Quest'estate verrà deciso il futuro di molti giovani viola, con Spalluto, Krastev, Distefano e Egharevba osservati speciali.