Viola Park, il futuro che parte dal passato: tutti gli ospiti della cerimonia

Il Viola Park è futuro. Ma si parte proprio dal passato, come ricordato da chi ha vissuto quegli anni che sembrano lontanissimi, come il retroscena raccontato da Manuel Pasqual, ex capitano viola, che davanti ai microfoni ufficiali del club viola ha svelato come la squadra, ai tempi suoi – siamo nei secondi anni del nuovo secolo – si trasferisse dagli spogliatoi dello stadio ai campini salendo in 15 sui pulmini. Oppure Toldo che invece, il percorso lo faceva a piedi, fendendo un’ala di tifosi. Magari arrabbiati per una sconfitta. Altri tempi. Eroici. Come detto, tanti i personaggi del mondo del pallone, a iniziare dal numero 1 dell’Uefa, Aleksander Ceferin, accompagnato da Zvonimir Boban, responsabile del settore calcio Uefa. Poi il presidente della Figc Gravina, con il ct Spalletti, mentre Gianni Infantino, amico personale di Commisso, ha mandato un video messaggio di saluti, come Malagò, numero uno del Coni, anche lui impegnato fuori Italia. presenti anche i politici di casa, nostra, dal sindaco di Bagno a Ripoli, Casini, a quello di Firenze, Nardella e il governatore della Toscana, Giani. Come dicevamo, tanti anche gli ex che hanno attraversato la storia della Fiorentina: Iachini, Graziani, Carobbi, Ciucchi, Milan, Piccinetti, Di Chiara. E poi i tifosi vip, a partire da Carlo Conti che ha diretto la serata dal palco, chiamando anche Pelù, Vallesi e Masini, che ha ’rubato’ la scena a Pupo (anche lui ha mandato un messaggio), cantando al suo posto ’Firenze Santa Maria Novella’.Una serata che ha segnato di fatto una svolta nella storia, quasi secolare, della Fiorentina. Il futuro è adesso. Lo riporta La Nazione.