Viola Park e l’incubo parcheggio: qualcosa si muove, ma con lentezza

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione che riguarda il parcheggio del Viola Park. Infatti, il comune di Bagno a Ripoli ha ottenuto l'autorizzazione per gestire in maniera autonoma l'appalto per il parcheggio scambiatore e quindi, anche per quello del centro sportivo viola. "Non è il parcheggio del Viola Park, è stata la soprintendenza. In fase di prescrizioni, ha detto di non consumare suolo con un parking per il Viola Park dato che c’era quello della tramvia e alla fine ci saranno 372 posti auto, tanto verde, colonnine e per la ricarica elettrica, video sorveglianza e anche posti per motorini. Intanto già a marzo-aprile predisporremo aree di sosta nel Pian di Ripoli, 250 posti auto, su terreni comunali, così che possano essere usati sia pendolari che per il Viola Park", così il sindaco Casiniprova a smuovere un po' la situazione che riguarda il parcheggio del nuovo centro sportivo viola. Intanto, il Comune di Bagno a Ripoli, assieme alla Città Metropolitana ed Autolinee Toscane, sta organizzando la creazione di una linea bus dedicata, così che i tifosi possano avere anche un mezzo pubblico che porti al Viola Park. Obiettivo? Completare tutto nel 2026.