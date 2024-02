Viola Park e la voglia di chiudersi a riccio: serve affrontare la realtà

Il Viola Park, che nel momento d’oro di fine anno aveva accolto l’entusiasmo crescente della piazza, adesso si sta trasformando in un fortino tra nemici da tenere all’esterno e spifferi che rischiano di minare ancora di più il gruppo. Come scrive il Corriere Fiorentino, una specie di cortina di ferro che, oltre a tenere fuori le critiche, non fa filtrare nemmeno le perplessità della città. Che poi sono anche quelle di Biraghi, il capitano, che dopo la sconfitta di Lecce ha richiamato tutti i compagni ad un brusco, e netto, cambio di atteggiamento. Per non parlare del nervosismo di Bonaventura, evidente ormai in ogni partita e che si riflette sulle sue prestazioni scese di livello, delle accuse arrivate dal suo procuratore e di quello che poi, alla fine, è l’unico giudice inappellabile: il campo.