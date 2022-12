Viola ok in Corsica, tante botte e ancora una vittoria europea

Il Corriere Dello Sport analizza la vittoria viola in Corsica contro il Bastia in amichevole. Buone notizie per Italiano, l'aria d'Europa fa bene alla viola, come scrive il quotidiano infatti il mister viola può essere soddisfatto. 20 reti in 2 settimane di amichevoli, con ben 11 marcatori diversi. La cooperativa del gol viola dovrà confermarsi anche in campionato. Una vittoria confezionata tutta nel secondo tempo, con i gol di Igor e Barak. La partita è stata anche cattiva, con 4 gialli. Ma la Fiorentina ha trovato lo stesso la vittoria. Sfortunato Cabral che ancora non trova la rete per la quarta amichevole di fila. Il ragazzo è stato anche sfortunato, con una serie di salvataggi nei suoi confronti.