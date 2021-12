Viola, nessun calo di tensione. E Vlahovic si riprende un po’ di normalità

Il serbo parte dalla panchina dopo un anno e si gode un po' di normalità nonostante il caso del mancato rinnovo

Contava vincere ed evitare passi falsi per proseguire con entusiasmo lungo il percorso tracciato da Italiano. E la Fiorentina c'è riuscita senza snaturare il gioco di squadra nonostante l'ampio turnover per dare spazio a chi finora ne ha avuto meno. Come scrive Repubblica, i viola hanno evitato il calo di tensione contro una squadra di Serie B in una settimana fitta di impegni e prima del rush di fine anno.

Ma il 2021 ha segnato una netta svolta tra il recente passato e quelle che saranno le future ambizioni. Grazie al lavoro di Italiano alcuni giocatori che erano finiti ai margini si sono rigenerati e adesso la palla passa al calciomercato, per rinforzare una squadra già in fiducia. E ieri per la prima volta da gennaio Vlahovic si è seduto in panchina: l'ultima volta c'era ancora Prandelli, da lì in poi è arrivata la consacrazione tra gol, record e mancato rinnovo. Ma nonostante questo, ieri il serbo ha salutato i tifosi viola al Franchi e due battute con un bambino a bordo campo. Come non gli capitava da quasi un anno, appunto.