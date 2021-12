Kokorin in cerca della sua vita precedente. Ingiudicabile come giocatore

La delusione per il russo ha ormai lasciato spazio alla goliardia. Rammarico per l'attaccante che è stato

La Nazione si concentra ulteriormente su Kokorin. "Impossibile ancora giudicarlo come giocatore", si legge. Sasha si è impegnato ricordandosi di essere stato qualche anno fa un grande calciatore. L’impressione è che Koko sia alla ricerca di uno choc per risvegliarsi e tornare alla vita di prima, perché da qualche parte dev’essere parcheggiata. Rimasto in campo per 75 minuti, nessuno di questi è stato indimenticabile: al momento della sostituzione sono piovuti per lui anche applausi e molti sono stati i sorrisi in tribuna. Simpatia per Sasha, almeno in Coppa Italia e mentre la Fiorentina sta passando il turno.