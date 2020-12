Viola in prestito, Illanes non ingrana al Chievo. Per lui è pronto un ritorno

Julian Illanes non è mai sceso in campo in Serie B on la maglia del Chievo: per lui solo un gettone in Coppa Italia. Il Corriere dello Sport scrive he per il centrale argentino si prospetta un ritorno all’Avellino, dove ritroverebbe continuità grazie al tecnico Braglia. Il DS Di Somma è molto fiducioso sulla buona riuscita della trattativa.

LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA PER STASERA