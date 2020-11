Viola in nazionale: parola a Procura Figc e Asl. Fiorentina tranquilla

La Fiorentina aspetta, con assoluta serenità, l’evolversi del caos nazionali in cui si è ritrovata, suo malgrado, coinvolta. Sei dei 13 convocati sono partiti lo stesso per raggiungere le rispettive delegazioni, nonostante l’autorità sanitaria locale, a seguito della positività di Callejon, ne avesse vietato ogni spostamento, mettendo il gruppo squadra in isolamento fiduciario.

Il diniego alla partenza – scrive La Nazione – è stato comunicato al club nel pomeriggio di domenica che a sua volta l’ha riportato ai tesserati. Qualche ora più tardi è invece arrivata una circolare della Fifa per ricordare l’obbligo di ciascuna società di mettere a disposizione delle diverse federazioni i propri tesserati.

I serbi Milenkovic e Vlahovic sono stati i primi a lasciare l’Italia, seguiti nelle ore successive da Caceres volato in Uruguay, Amrabat in Marocco, Pulgar in Cile e Martinez Quarta in Argentina. In quest’ultimo caso, l’AFA, la federazione argentina, ha messo a disposizione del giocatore, un charter da San Paolo del Brasile fino a Buenos Aires per accorciare almeno un po’ i tempi di un volo infinito (via Parigi). Tutte queste partenze sono state comunicate alla Asl – che ha fatto sapere di procedere per violazione delle disposizioni sanitarie – e alla Procura Federale.