Viola in missione quarti: concentrazione per scacciare gli incubi

La Fiorentina dovrà provare a vincere ancora per alimentare il sogno di riportare Firenze a giocarsi qualcosa di bello. Campionato, Coppa Italia e (stasera) Conference League. Come scrive il Corriere Fiorentino il lungo viaggio dei viola continua e oggi fa tappa in Turchia, ai quasi 1.300 metri di Sivas, per il ritorno degli ottavi di finale. Si ripartirà dall’1-0 del Franchi e dal rammarico per aver sprecato più di un’occasione per vivere con molta più serenità questa sfida di ritorno.