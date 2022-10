Viola al buio totale: il gol resta un miraggio, finale tra i fischi

Parte bene la Fiorentina nel match del Franchi contro la Lazio. Dopo 10' minuti ha tre grandi occasioni per portarsi in vantaggio, ma le spreca malamente con Jovic. I numeri sono impietosi, specie se vengono confrontati con una realtà che fa della concretezza il suo punto di forza. Come scrive La Repubblica, i viola nel primo tempo arrivano spesso in area di rigore avversaria, ma poi sbattono sui propri limiti. Soprattutto quelli che mettono in evidenza una squadra col secondo peggior attacco del campionato. Il gol resta dunque un miraggio e il finale di gara è tra i fischi. Arriva un altro KO pesante per la Fiorentina che, se vuole ambire a traguardi importanti come affermato ad inizio stagione, deve cambiare passo il prima possibile.