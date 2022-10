Viola, il piatto piange: Italiano viene messo in bilico

Vincenzo Italiano si aspettava una Fiorentina diversa, come tutti noi d'altronde. Almeno una linea di quella vista nella ripresa Bergamo contro l'Atalanta oppure in Scozia contro gli Hearts. Il tecnico viola, come scrive il Corriere dello Sport, evidentemente non aveva valutato che non tutte le giornate di campionato prevedono sfide materasso come quella di Conference League, e le sberle della Lazio hanno riportato i viola immediatamente con i piedi per terra. Al termine della gara, una valanga di fischi e cori, che invitavano i giocatori a tirar fuori gli attributi. Tanto possesso palla fine a se stesso (addirittura il 62%), occasioni sprecate e zero gol. Adesso il piatto piange e iniziare a fa una gran paura. La zona retrocessione è più vicina rispetto a quella europea e i numeri di quest'anno, rapportati a quelli della passata stagione, sono da brividi. Italiano è giustamente preoccupato. Ancora la società non ha preso una posizione sull'argomento, ma è chiaro che in mancanza di risultati, una scelta di appoggio o meno andrà fatta.