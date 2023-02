Viola come un uragano. La Fiorentina fa un sol boccone del Braga

"È arrivato tutto insieme, d’improvviso, come un uragano e per Firenze è una grande festa". Inizia così il pezzo di Alberto Polverosi oggi sul Corriere Dello Sport, nell'inquadrare la splendida vittoria esterna dei viola sul campo del Braga. Gioco splendido quattro reti e due doppiette, il successo largo e una qualificazione ipotecata sbriciolano un Braga fragile nel suo stadio. Jovic e Cabral protagonisti assoluti, forse come mai si erano visti. L'ex Real ha deciso la partita segnando due volte e facendo espellere Tormena, Cabral l'ha sostituito e segnato altrettanto.

Nuovo inizio?

È ovviamente presto per parlare di completa inversione di tendenza, ma è indubbio che siamo sulla strada giusta. L'espulsione ha certamente accentuato le distanze, ma la Fiorentina ha messo sotto il Braga pure in parità numerica, collezionando tante occasioni senza trovare troppa opposizione da parte dei lusitani. Abbiamo assistito a una squadra matura, quadrata, presente, probabilmente mai vista nel 2023, in una prestazione vicina alla perfezione. Il Braga, dal canto suo, è apparso remissivo e imballato, segnato definitivamente dall'espulsione. Il cammino in Europa è altra cosa rispetto a quello in campionato: 20 reti segnate in 9 gare (compreso il Twente) fanno da contraltare ai 23 in 22 di campionato. Un disequilibrio evidente anche in classifica.