Viola, c’è Brekalo. Feeling e gol per incantare Italiano e i tifosi

Com'era la canzone? Certi amori fanno giri immensi... È un po' il caso di Brekalo e della Fiorentina, che per oltre un anno si sono rincorsi senza trovarsi, sfiorandosi ma mai trovandosi davvero. Ora, finalmente, i percorsi calcistici si sono congiunti: la necessità di tornare a giocare in Italia ha collimato con quella della Fiorentina di avere una freccia in più all'arco di Italiano per il suo 4-3-3.

Concorrenza

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola ricorda come ci fossero molte squadre sul giocatore, ma come la scelta viola sia stata quasi naturale. Il richiamo della Serie A ha fatto dire di no al croato anche al richiamo della "sua" Dinamo Zagabria, che prometteva un contratto con vista prossima Champions. Non solo: come ricorda il quotidiano gli uomini mercato gigliati hanno prelevato Brekalo con una spesa minima, soprattutto pensando ai 12 milioni spesi dal Wolfsburg appena otto mesi fa. Un affare dal punto di vista contrattuale, cui ora dovrà rispondere il campo. E chissà che non tocchi già a lui domani a gara in corso contro il Bologna.