Fiorentina, brutta classifica e brutto clima. La medicina ha un nome: tre punti

Brutta classifica e brutto clima, scrive La Nazione oggi in edicola. La tregua virtuale con i tifosi assenti si è trasformata in una presenza rumorosa davanti al centro sportivo (contestazione alla squadra, lancio di petardi, striscione minaccioso: primi, pesanti segnali di amarezza sotto la gestione Commisso) e il messaggio degli ultras è stato chiaro. Basterà per responsabilizzare un gruppo così fragile soprattutto sul piano mentale? Arginerà questa protesta i limiti di concentrazione mostrati a livello individuale (otto punti persi per disattenzioni negli ultimi minuti), oppure dentro lo spogliatoio i problemi sono più profondi? Il sospetto è che la risposta giusta sia la seconda, ma per ora bisogna navigare a vista e l’unica medicina ha un nome (3 punti), almeno per rinviare un poco il problema.

LEGGI ANCHE: Fiorentina, l’attacco è decimato: contro il Parma dipenderà tutto da Vlahovic