Fiorentina, l’attacco è decimato: contro il Parma dipenderà tutto da Vlahovic

Sasha Kokorin ieri si è fermato. Anche Castrovilli e Kouamé non saranno disponibili per fastidi muscolari. E Franck Ribery è stato bloccato per un turno dal giudice sportivo. Morale, nella delicata sfida salvezza contro il Parma, la Fiorentina è più che mai costretta a sperare nei gol di Dusan Vlahovic, Il gioiello serbo grazie al lavoro e alla fiducia di Prandelli sta viaggiando alla grande. In pratica, osserva La Gazzetta dello Sport, è l’unico della Fiorentina a scaraventare palloni dentro. Il problema è che stavolta non avrà al suo fianco il suo Maestro FR7. Ribery è il trampolino di lancio perfetto per il piccolo Ibra.

