Viola bella a metà, ma la conferma migliore è Bonaventura

La Fiorentina esce da Torino con un brodino, che lascia più amaro che dolce sapore. Repubblica parla di occasione sprecata, visto anche che i granata sono rimasti in dieci per tutta la ripresa. E in virtù dell'ennesima vittoria della Roma, ora i viola vedono scappare avanti una delle dirette avversarie e oggi Atalanta-Bologna è un rimpianto ulteriore visto che qualcuno perderà punti.

Sorpresa e... conferma

Nella serata del Grande Torino ci sono però alcuni spunti interessanti. Innanzitutto la formazione schierata titolare: esattamente la stessa del match con la Lazio. Un unicum vero e proprio, perché è la prima volta in due anni e mezzo che Italiano non cambia nemmeno un interprete. E poi un Bonaventura ritrovato, che sembra aver riacquistato serenità e brillantezza: per lui è la seconda gara da titolare, a dimostrazione che è in forma. E chissà che anche per il rinnovo la strada non sia in discesa: le parole di Baronelasciano aperto più di uno spiraglio.