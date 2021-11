Viola, allarme difesa: chi gioca con Igor? Italiano ha tre opzioni

Con lo stop di Nastasic è allarme nella difesa viola. Per scegliere il compagno di reparto di Igor Italiano ha tre opzioni da giocarsi

La difesa ora è davvero un problema. La Fiorentina rischia di essere costretta a sfidare il Milan con un reparto arretrato che definire incerottato è un complimento. È Repubblica a fotografare al meglio la situazione: Milenkovic e Quarta sono out per squalifica, mentre nelle scorse ore si è fermato anche Nastasic, che ha accusato un problema nel ritiro della Serbia. Ora lo staff medico viola attende il rientro del centrale in città per sottoporlo ad esami più approfonditi, ma la sua presenza resta fortemente in dubbio contro i rossoneri. La domanda sorge spontanea: chi giocherà accanto a Igor? Italiano ha diverse opzioni secondo il quotidiano. La prima è quella di adattare da centrale Venuti - terzino di ruolo - per formare una coppia che usi e entrambi i piedi, con Odriozola e Biraghi in fascia. L'alternativa si chiama Terzic, visto davvero con il contagocce per ora, per provare a spostare il suo orizzonte difensivo. La terza strada sarebbe quella di adattare un centrocampista: Amrabat o anche Pulgar sembrano nomi spendibili. Soprattutto il cileno nasce centrale difensivo prima di spostarsi a centrocampo: si vedrà, ma in pochi giorni il tecnico dovrà prendere una decisione.