Ahi Nastasic, problema al polpaccio. Il c.t. della Serbia: “Torna a Firenze”

Il centrale viola ha accusato un problema fisico con la propria Nazionale e adesso è in dubbio per il Milan

Senza i suoi due centrali titolari (squalificati), forse anche senza Matija Nastasic: la Fiorentina, in difesa, contro il Milan potrebbe essere in super emergenza. Il centrale ex City e Schalke ha accusato un problema al polpaccio in Nazionale e nelle prossime ore farà ritorno a Firenze per valutare la reale entità del suo infortunio. "Contro il Portogallo Nastasic purtroppo non ci sarà, tra poco rientrerà a Firenze", ha detto il c.t. della Serbia Dejan Stojkovic al termine dell'amichevole vinta da Vlahovic e compagni contro il Qatar.