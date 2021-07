Viola a caccia di terzini: e rispunta Stryger Larsen

La Fiorentina cerca un terzino destro da regalare a Italiano. Se partirà Lirola può tornare in auge Stryger Larsen dell'Udinese

Il Corriere Dello Sport si focalizza questa mattina anche sul capitolo terzini per la Fiorentina. Dal mercato la società si aspetta innesti mirati, visto che nel 4-3-3 di Italiano. Per prima cosa bisognerà capire il destino di Pol Lirola, con una trattativa con il Marsiglia che sembra ormai chiusa. In caso di addio si vagliano diversi nomi. Di attualità quello di Daniel Munoz del Genk (SCHEDA), ma anche di Josip Juranovic (SCHEDA) del Legia Varsavia.