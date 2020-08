Vincoli stadi, Pessina: “Si rischia precedente pericoloso, Parlamento valuti bene”

Gli emendamenti per consentire la ristrutturazione di stadi storici come il Franchi sono stati depositati in Parlamento. Su questo argomento il Corriere Fiorentino ha intervistato il soprintendente di Firenze, Andrea Pessina:

Mi auguro che il Parlamento rifletta bene su entrambi gli emendamenti (quello di Italia Viva e quello del Pd, ndr), si rischia un precedente pericoloso. Non è mai successo che i vincoli posti su beni culturali vengano indeboliti rispetto a necessità economiche, vere o presunte. Rischio Flaminio se restano i vincoli attuali? Si parla di valutare la sostenibilità economica per togliere i vincoli: chi la valuta? Non ho mai sentito un proprietario di una squadra di calcio o di un’impresa dire che guadagna troppo. E se passa questo principio, qualsiasi richiesta su un bene vincolato potrebbe essere legato a ragioni economiche.