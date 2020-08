Due emendamenti per il nuovo stadio a Firenze

Questa mattina La Repubblica riporta che nelle ultime ore sono state presentati due emendamenti firmati PD e Italia Viva riguardanti il tema stadio a Firenze. Nel testo presentato da parte dei democratici si legge che vi è un’esigenza di limitare il consumo di nuovo suolo e per gli impianti con oltre 5000 posti. Pertanto dovrà essere il Ministero dei beni culturali a valutare ogni limitazione o possibilità di restauro come l’aumento di volume.

Per Renzi e Italia Viva è il Comune che deve dare l’ok per l’abbattimento o la ristrutturazione di una struttura come uno stadio, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali e al fine di mantenere o riprodurre le forme originarie.