Vince la squadra più esperta: Fiorentina arrembante, ma ancora acerba

Il Napoli fa 7 su 7, la Fiorentina resta quinta in classifica

La Fiorentina, come con l'Inter, si illude, passa per prima con Quarta, ma poi il centrale argentino frana su Osimhen ed è rigore, Dragowski para a Insigne, ma non basta. E neppure bastano l'assalto a testa bassa e il finale imbottito di giocatori offensivi ad evitare a Italiano il terzo ko contro una big, il secondo di fila al Franchi. I viola sono arrembanti, ma ancora acerbi, si spremono e non sanno gestirsi e gestire".