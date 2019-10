Vince la Lazio, ma la partita è condizionata da gravi errori

“L’arbitro sbaglia tutto. Immobile-gol all’89’. La Fiorentina è una furia“: titola così La Gazzetta dello Sport in riferimento alla vittoria della Lazio sulla Fiorentina per 2-1:

Simone Inzaghi non è più a rischio. La sua Lazio conquista tre punti d’oro contro la Fiorentina e risale in classifica in zona Europa. Una vittoria condizionata da due gravi errori arbitrali. Nel primo tempo doveva essere punito con un rigore a favore dei biancocelesti un contatto in area Caceres-Lazzari e, nel finale di gara, doveva essere annullato il gol-partita di Immobile per un precedente fallo di Lukaku su Sottil. La Var nel primo caso non è intervenuta e nel secondo ha “visto” male. La Lazio esce da un momento grigio con un risultato importante. Decisivo Immobile che oltre a servire l’assist a Correa per la rete del momentaneo vantaggio ha realizzato di testa il gol decisivo. Per Ciro è il decimo gol in campionato (raggiunge Giorgio Chinaglia al quarto posto nella classifica dei goleador di tutti i tempi della Lazio). Finisce male invece la domenica del presidente Rocco Commisso che dopo aver visto perdere le ragazze viola nella Supercoppa contro la Juventus assiste anche alla sconfitta della squadra di Montella. Non è bastata una bella rete di Chiesa (assist di Ribery) ad allungare la striscia positiva. La Fiorentina è apparsa meno lucida del solito, con poche idee. In più è esplosa la stizza di Ribery verso Montella al rientro in panchina dopo la sostituzione. Il tutto riporta un tema: è tornato il momento di riproporre una punta vera?