Vietato sottovalutare il Sivasspor. Tecnico s’affida alla spina dorsale turca

Le ultime indicazioni sono arrivate sabato, nel finale della sfida persa 4-3 contro il Karagumruk dell’ex viola Viviano. Con due gol messi a segno in pieno recupero il Sivasspor ha sfiorato una rimonta clamorosa, segno che almeno a livello mentale gli avversari della Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League potrebbero non essere così abbordabili.

Quattordicesimi in campionato i turchi - scrive il Corriere Fiorentino - arrivano a Firenze con tutti gli sfavori del pronostico anche per il mese d’interruzione del campionato dovuto al drammatico terremoto, ma come spesso capita nelle competizioni europee Italiano e i suoi faranno bene a non sottovalutare nessuno.

La storica vittoria della coppa nazionale, avvenuta l’anno scorso nella sorpresa generale, è solo l’ultima delle imprese di una squadra che sta scrivendo la propria storia. Rispetto alle altre squadre turche nel Sivasspor sono in pochi i calciatori a esser conosciuti sul palcoscenico europeo, il solo Cofie è reduce da un’esperienza in serie A con la maglia del Genoa, ma la spina dorsale turca è uno dei fattori sui quali punterà il tecnico Çalimbay.

(...) I biancorossi sono stati capaci di vincere il proprio girone di Conference lasciandosi alle spalle Cluji, Slavia Praga e Ballkani, in più faranno di tutto per tenere aperto il risultato in vista della gara di ritorno, quando le condizioni ambientali potrebbero fare la differenza. A quasi 1.300 metri di altitudine, e di fronte a uno stadio (moderno) da 27.500 spettatori, la Fiorentina potrebbe trovare una situazione complicata anche dal freddo, e riuscire a ipotecare subito il passaggio del turno potrebbe essere la strada migliore per non pagare dazi troppo alti in campionato.