Vietati i rimpianti: la Juve rende l’Europa dal campionato ancora possibile

I viola possono ancora centrare l'obiettivo passando per la classifica di Serie A, come nella scorsa stagione, grazie a un aiutino che può arrivare dalla UEFA

Testa, impegno, serietà. Un gruppo che, grazie ad applicazione e voglia di superare i propri limiti, continua a rincorrere i propri sogni. Il Corriere Fiorentino esalta la prova collettiva della Fiorentina, che archivia la pratica Sampdoria con un secondo tempo schiacciante e tiene viva la questione Europa passando per il campionato. Già, perché a parte le cavalcate nelle coppe con una finale e una semifinale già in saccoccia, c'è anche la Serie A che ha visto la Fiorentina agganciare il Bologna all'ottavo posto, quello che potrebbe significare Conference League in caso di squalifica della Juventus da parte della UEFA. E allora, si legge, vietato avere rimpianti.