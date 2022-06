Vieri: “Con Vlahovic la Fiorentina si sarebbe qualificata in Champions League”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Christian Vieri ha parlato brevemente anche di Dusan Vlahovic e la Fiorentina. Alla domanda "Dopo due quarti posti di fila, è giusto considerare la Juventus tra le favorite per il prossimo scudetto?", l'ex viola ha risposto: "Se non lotta per il titolo la Juve, bisogna... chiudere la Serie A. Ha una squadra devastante, soprattutto dopo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria a gennaio. Con Dusan la Fiorentina si sarebbe qualificata per la Champions e invece è arrivata la Juve".