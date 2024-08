Vicina la chiusura per Richardson. La trattativa per Tessmann ancora in stallo

Per il centrocampo viola arriva Amir Richardson, classe 2002 dello Stade de Reims. La trattativa è ben avviata, con la dirigenza viola che ha già trovato un'intesa con il club francese sulla base di 9 milioni di euro più uno di bonus. Ai biancorossi andrà anche un 10% sulla futura rivendita del giocatore. Adesso manca solo l'accordo con il marocchino per annunciare la chiusura definitiva. L'accelerata per Richardson è da associare al momento di stallo che sta vivendo la trattativa per Tanner Tessmann. Il giocatore spinge da giorni affinché i suoi agenti scendano a compromessi con la dirigenza viola abbassando le proprie richieste economiche, senza però grande successo. Non è da escludere che la Fiorentina decida di mollare la presa. Sempre per il centrocampo viola resta vivi altri profili, tra i quali Weston McKennie e Arthur Melo che potrebbero rientrare nell'affare Nico Gonzalez. Così come non tramonta l’ipotesi Edoardo Bove insieme ai nomi di Sandi Lovric, in caso di un abbassamento della richiesta da parte dell'Udinese, e Cesare Casadei purché il Chelsea accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.