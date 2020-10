Vicedirettore OMS: “Il protocollo va aggiornato, aspettiamo proposte della FIGC”

Ranieri Guerra, vicedirettore dell’OMS e membro del CTS, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

La Fifa dovrebbe studiare un protocollo comune da adattare alla situazione di ogni paese. Ho parlato anche con Gravina, aspetto proposte concrete. Il calcio non è un mondo a parte, vive nella società e questo virus è in forte crescita. Il protocollo va aggiornato man mano che i numeri cambiano. È opportuno essere flessibili e applicare le indicazioni che di volta in volta la situazione epidemiologica suggerirà.