Rischio crack per la Serie A, sul tavolo il destino del calcio italiano

Il destino del calcio italiano è sul tavolo, questa l’analisi proposta sulle pagine di Tuttosport. Lega Serie A e Figc sono in attesa della sentenza del giudice sportivo riguardo a Juventus-Napoli. Il problema è il regolare svolgimento del campionato. Se il caso Napoli, che salta una partita per due contagiati da Covid, dovesse ripetersi in modo seriale sarebbe a rischio la Serie A. Il fitto calendario non ammette soluzioni, i playoff non convincono. E se il campionato non dovesse finire difficilmente la Serie A riuscirebbe ad ottenere i soldi dei diritti Tv. Senza i soldi delle televisioni (più del 50% degli introiti di qualsiasi club), i bilanci delle società di Serie A rischierebbero il tracollo. In quel caso gli addetti ai lavori prevedono numerosi fallimenti.

