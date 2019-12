Viaggio nel mondo Toro: la crisi dei leader, l’emergenza in attacco ed il caso Zaza

Su Tuttosport troviamo un focus sul momento difficile attraversato dal Torino. L’effetto Olimpico, decisivo la scorsa stagione, sembra svanito: la media di 1,14 punti a partita tra le mura amiche fa paura. Le certezze che Mazzarri aveva dato alla squadra stanno venendo meno. Entrando nel dettaglio della squadra, sta mancando l’autorevolezza di alcuni leader: Izzo vive un momento no, mentre Nkoulou non viene più guardato con gli stessi occhi dopo l’ammutinamento estivo.

A centrocampo non possono bastare i soli Ansaldi e Rincon a tenere a galla la barca. In attacco è emergenza piena per le assenze per infortunio di Belotti, Iago Falque, Millico e quella per squalifica di Edera. E Zaza? Stasera – sottolinea il quotidiano – non scenderà in campo dall’inizio, per gennaio è sempre più probabile il suo addio dopo la rottura con Mazzarri. LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA