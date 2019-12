I problemi di Mazzarri: quale formazione contro la Viola? E il futuro…

Nonostante la vittoria in casa del Genoa in occasione dell’ultimo turno di campionato, la situazione in quel di Torino sponda granata non è proprio tranquillissima, anzi. Come scritto da Tuttosport, il presidente Urbano Cairo ha messo assolutamente in standby il discorso rinnovo di Walter Mazzarri, il quale è sotto esame. Proprio il tecnico livornese sta vivendo ore di grande riflessione, studiando la formazione da contrapporre alla Fiorentina. Considerando i tanti assenti – uno su tutti, ovviamente, il Gallo Belotti – ed i litigi con Baselli e soprattutto Zaza, si riducono le alternative a disposizione del mister ex Reggina, Samp e Napoli. Il modulo scelto da Mazzarri dovrebbe essere allora il 4-4-1-1 visto al Ferraris con Verdi che potrebbe agire da unica punta, supportato da Berenguer.