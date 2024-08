Via libera sull’agibilità del Franchi, ma i punti interrogativi rimangono tanti

Stasera la prima gara nello stadio-cantiere viola. E' arrivato infatti il via libera da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sull’agibilità dello stadio Franchi. La Commissione ha effettuato un sopralluogo della struttura e ha dato un parere positivo. Sono stati poi analizzati i documenti prodotti dagli uffici tecnici dell’amministrazione comunale, con i resoconti dei lavori di restyling fatti sullo scheletro dell’impianto, per fare il punto sull’andamento del cantiere e sulla tabella di marcia in vista anche di possibili modifiche della capienza. Per il Franchi, secondo disposizione della prefettura, la capienza lorda ammonta a 24.786 posti. Tanti sono ancora i punti interrogativi, mentre per la prima volta il tifo più caldo della Fiorentina si sposterà dalla Curva Fiesole alla Ferrovia. Intanto ci sono già state polemiche sulla questione legata al tifo ospite: gli ultras del Venezia infatti hanno già fatto sapere di rinunciare all’attesa trasferta del ’Franchi’. Il motivo è semplice, non c’è spazio per evadere tutte le richieste. Al momento la Fiorentina resta in attesa che qualcuno risponda alla sua richiesta di deroga (massimo 300 ospiti) e i tagliandi non sono ancora in vendita. Secondo quanto emerge infatti, la decisione su quanti tifosi avversari saranno ospitati, per le partite di Serie A, dovrebbe arrivare nelle prossime ore da Roma, più precisamente dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La situazione per le partite europee è invece diversa. La Uefa non deroga dalla percentuale del 5% della capienza totale da destinare agli ospiti, intorno ai 1.200 tagliandi. Lo riporta La Nazione