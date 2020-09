Via le pianticelle: la Fiorentina punta meno sui giovani, che cresceranno altrove

La Fiorentina ci ha provato anche nella scorsa stagione, dopo il cambio di proprietà: tanti giovani, tanti contratti rinnovati, qualcuno stabilmente titolare come Castrovilli. Poi, con l’avvento di Iachini, sempre meno spazio per Sottil e i suoi fratelli, che adesso migrano verso altri lidi per giocare di più. Sottil in primis, diretto verso Caglari, dove incontrerà Di Francesco e il suo 4-3-3. Pradè è riuscito ad assicurarsi il controriscatto con un bonus di valorizzazione sul figlio d’arte, mantenendo il controllo sull’operazione. Poi c’è Ranieri, che per sua stessa ammissione non vuole fare panchina e sta valutando delle proposte dalla Serie B dopo aver militato nell’Ascoli. Gori si è già trasferito al Vicenza, mentre Montiel, di ritorno dal Portogallo, non ha ancora avuto quella maturazione fisica che la Fiorentina si aspettava. E l’erede di Chiesa ancora latita, chiude il Corriere Fiorentino.

