Se la squadra avrà assorbito anche solo una minima parte della rabbia del suo allenatore allora, la crisi, sarà presto un lontano ricordo. Come scrive il Corriere Fiorentino, presentando la gara di Coppa Italia con l’Udinese, Cesare Prandelli ha lasciato da parte la carota e ha preso in mano il bastone picchiando duro sui giocatori. Già nel confronto del lunedì il tecnico aveva espresso questi concetti alla squadra, diretto come piace a Commisso. E se la Fiorentina è chiamata a dare battaglia, un aspetto da dimenticare per ora è quello del bel gioco. Serve insomma uno spirito da provinciale, quello che fino a oggi non ha mai dimostrato, così come quanto di buono si era detto presentando la stagione.

PRANDELLI INCORONA PEZZELLA: ED E’ SUBITO DA RISOLVERE IL NODO CONTRATTO