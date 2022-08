Via alla vendita libera, i tifosi viola organizzano la trasferta in Olanda

De Grolsch Veste è il nome dello stadio di Enschede, distante 1300 chilometri, un inferno che aspetta i viola a sentire la promessa dell'allenatore Jans. In effetti si va verso il tutto esaurito, mentre i tifosi viola si organizzano per non essere da meno rispetto agli olandesi che si sono presentati al Franchi in 2400. Inizia oggi la vendita libera dei biglietti sul sito del Twente (fctwente.nl). Pullman, Flixbus, auto private e voli aerei: tanti modi diversi per raggiungere Enschede, che si trova a circa 160 km a est di Amsterdam. In molti faranno tappe intermedie, come per esempio in Germania.