Via alla sperimentazione del fuorigioco semiautomatico: ecco cos’è

L'evoluzione del Var potrebbe portare presto ad una novità: il fuorigioco semi-automatico. Che potrebbe essere introdotto già nel Mondiale in Qatar. In cosa consiste? Dieci/dodici telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, tracciano 18 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando la sua posizione in campo. Il numero di “punti-dati” arriverà a 29, aumentando la precisione della rilevazione. Sebastian Runge, responsabile tecnologia Fifa: "Stiamo tracciando tutto con 50 fotogrammi al secondo. Quindi, 50 volte al secondo sappiamo dove si trovano i giocatori. Facciamo lo stesso per la palla. Quindi sappiamo dove sono la palla e i piedi". In più, si ricorre all’animazione 3D che aiuterà a visualizzare la risposta del sistema per arbitri e spettatori. Obiettivo: non oltre i 20 secondi per una decisione che la tecnologia comunica al Var e il Var all’arbitro. Lo riporta gazzetta.it.