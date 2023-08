Vertice Nardella-Commisso per il Padovani: ecco i piani comunali per le spese

Sono giorni caldissimi per la futura sistemazione temporanea della Fiorentina, e di conseguenza anche per i lavori sullo stadio Franchi

"La previsione è di lanciare la gara d’appalto per circa 128 milioni di euro, il primo stralcio di lavori dai quali saranno esclusi l’impianto fotovoltaico sulla copertura, il parcheggio sotterraneo, la realizzazione delle aree lounge, le arene dietro le curve. Mentre saranno certamente fatti i lavori di restauri di tutta l’opera in cemento armato, dell’ingresso monumentale, della torre di Maratona, la copertura e le nuove curve". Il secondo stralcio, 72 milioni, ancora non ha finanziamento ma è previsto immediatamente dopo il primo senza pause per il cantiere, mentre saranno fondamentali, per i famosi 55 milioni, le date del 26 settembre e 14 novembre (camera di consiglio, la prima senza possibilità di discutere del merito)